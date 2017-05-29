Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов из Молдавии

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Москва, 29 мая. Министерство иностранных дел Российской Федерации считает парадоксальной ситуацию, связанную с высылкой российских дипломатов из Молдавии. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Ситуация парадоксальная, но показательная - очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии», — подчеркнула Захарова.

Напомним, ранее президент Молдавии Игорь Додон осудил действия правительства страны, которое решило выслать пятерых российских дипломатов.