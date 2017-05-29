Проправительственные силы Сирии готовятся дать бой террористам в Эс-Сувейде: ФАН публикует видео

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Аль-Ладжат (провинция Эс-Сувейда, Сирия), 29 мая. Отряды сирийского проправительственного ополчения выдвинулись на запад провинции Эс-Сувейда, чтобы занять там линию оборону против террористов, засевших в местности Аль-Ладжат. Согласно военному источнику, на данный момент ополченцы находятся всего в двух километрах от позиций террористов.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении Федерального агентства новостей, видно, как верные официальному Дамаску бойцы занимают оборонительные позиции и готовятся встретить атаку террористов.

Биосферный резерват Аль-Ладжат или просто Ладжат — вулканическое плато в 60 километрах к югу от Дамаска. Резерват расположен на границе двух био-географических зон: умеренные прерии и горячие пустыни и полупустыни. До начала войны на равнине проживало около 16 тысяч человек.

Сейчас правительственная армия и поддерживающие ее силы народного ополчения проводят многоцелевую военную операцию «Великий рассвет» сразу в нескольких районах Сирийской пустыни: в восточной части провинции Эс-Сувейда с одной стороны и в северной части провинции — с другой.