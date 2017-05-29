Гольфист Тайгер Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде во Флориде

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Москва, 29 мая. Знаменитый гольфист Тайгер Вудс был задержан во Флориде по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает USA Today.

По данным издания, полиция арестовала 41-летнего спортсмена около трех часов ночи в округе Палм-Бич. Вудс провел в полицейском участке более семи часов, после чего был освобожден под личное поручительство.

Стоит отметить, что Тайгер Вудс является 14-кратным победителем турниров серии «Мэйджор» (самые престижные соревнования в мужском гольфе), однако за последние несколько лет Вудс перенес три операции на позвоночнике, а последний раз спортсмен выходил на поле в августе 2015 года.