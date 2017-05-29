Египет ждет помощи России в борьбе с террористами

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Каир, 29 мая. Власти Египта хотят, чтобы Российская Федерация начала использовать свой потенциал для совместного сотрудничества против террористических группировок. Об этом рассказал журналистам в понедельник министр иностранных дел Арабской республики Самех Шукри.

«Мы ждем, что Россия использует свой потенциал для сотрудничества с нами против террористических организаций», — заявил глава МИД Египта на совместной пресс-конференции в Каире со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам переговоров в египетской столице в формате «2+2».

Напомним, ранее генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что поддерживает авиаудары египетских ВВС по объектам террористов в Ливии.