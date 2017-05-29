Синоптики прогнозируют вторую волну мощного урагана в Москве

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Москва, 29 мая. В ночь с 29 на 30 мая в российской столице ожидается повторение урагана. Такими данными с журналистами в понедельник поделился директор ФГБУ «Гидрометцентр России» Роман Вильфанд.

«Не такой сильный ветровой режим, но все же усиления ветра до 15 метров в секунду, местами до 20–22 метров в секунду. Повторения той ситуации, которая была днем, мы не ожидаем», — цитирует его слова издание «Интерфакс».

Ранее стало известно о том, что сильный ураган в Москве привел к перебоям в работе городского транспорта.