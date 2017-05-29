Додон объяснил высылку российских дипломатов из Молдавии «заказом Запада»

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Кишинев, 29 мая. Президент Молдавии Игорь Додон осудил действия своего правительства, по решению которого российские дипломаты попали в список персон нон грата. По его словам, это является возмутительным жестом.

Додон напомнил, что в понедельник от российского посольства потребовали, чтобы пять его сотрудников в течение 72 часов покинули Молдову.

«Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом», — сказал президент Молдавии.

Додон также выразил мнение, что это может быть сделано по заказу Запада, то есть со стороны тех, кто обеспокоен конструктивным и эффективным диалогом между президентами Молдавии и России.

Ранее первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов заявил о том, что Москва отреагирует на действия властей Эстонии, которые выслали из страны российских дипломатов.