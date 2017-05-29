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Политика
Москва потребует от Киева незамедлительно прекратить блокаду Донбасса

Москва потребует от Киева незамедлительно прекратить блокаду Донбасса

19:43  29 Мая 2017
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Москва потребует от Киева незамедлительно прекратить блокаду Донбасса

Москва, 29 мая. Россия потребует от Украины незамедлительно прекратить экономическую блокаду Донбасса. Об этом заявил, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

По его словам, данное заявление будет озвучено в ходе встречи заместителей министров иностранных дел «нормандской четверки» в Берлин, которая состоится 30 мая.

«Мы будем требовать незамедлительного снятия блокады с юго-востока, которая уже грозит гуманитарной катастрофой, препятствует налаживанию нормальной работы в плане диалога межу Киевом, Донецком и Луганском», — сказал Карасин.

Он также добавил, что в ходе предстоящей встречи будет обсуждаться режим прекращения огня в Донбассе, а также реализация комплекса мер по выполнению минских соглашений.

#россия #донбасс #украина
Алексей Громов
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