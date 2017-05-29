Москва потребует от Киева незамедлительно прекратить блокаду Донбасса

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Москва, 29 мая. Россия потребует от Украины незамедлительно прекратить экономическую блокаду Донбасса. Об этом заявил, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

По его словам, данное заявление будет озвучено в ходе встречи заместителей министров иностранных дел «нормандской четверки» в Берлин, которая состоится 30 мая.

«Мы будем требовать незамедлительного снятия блокады с юго-востока, которая уже грозит гуманитарной катастрофой, препятствует налаживанию нормальной работы в плане диалога межу Киевом, Донецком и Луганском», — сказал Карасин.

Он также добавил, что в ходе предстоящей встречи будет обсуждаться режим прекращения огня в Донбассе, а также реализация комплекса мер по выполнению минских соглашений.