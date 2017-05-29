Щелчок по носу: задержание депутата в Домодедово заставит Черногорию задуматься

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Посол России в Черногории Сергей Грицай получил ноту протеста от министерства иностранных страны в связи с задержанием в московском аэропорту Домодедово депутата правящей Демократической партии социалистов Миодрага Вуковича.

«В связи с задержанием депутата Миодрага Вуковича посол России Сергей Грицай вызван в МИД. Там ему вручена нота протеста. Также было указано на неприемлемое отношение соответствующих российских органов, незаконное задержание депутата, в ходе которого ему не были предоставлены элементарные условия, несмотря на его слабое здоровье», — цитирует «Газета.ru» МИД Черногории.

Что это за «элементарные условия», которые Россия якобы отказалась предоставить черногорскому депутату? По всей видимости, МИД Черногории недоволен тем, что Вуковича заставили ждать его рейса прямо в аэропорту.

Так, согласно черногорскому внешнеполитическому ведомству, депутат направлялся через Москву в Минск на парламентскую ассамблею Центрально-европейской инициативы. В воскресенье вечером его задержали в аэропорту Домодедово, объяснив, что он входит в список персон нон-грата. Ему было предложено отбыть обратно на родину и вылететь в международный аэропорт Тивата первым возможным рейсом. Тот был назначен на утро понедельника.

В любом случае, Черногорская сторона настаивает, что при задержании депутата были нарушены международное право и правила нормальной дипломатической коммуникации. Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобные обвинения нужны «для оправдания перед собственным населением вступления страны в НАТО», хотя жители страны этот шаг не одобряют.

Сейчас формально Черногория еще не является членом Североатлантического альянса. Бывшая югославская республика станет 29-й страной НАТО только 5 июня 2017 года. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу «Движения за нейтралитет Черногории» Стефана Джукича, даже сейчас большинство черногорцев выступает против североатлантической интеграции.

Алексей Мухин, глава Центра политической информации, считает, что в случае с Вуковичем Черногория намеренно раздувает скандал на пустом месте.

«Россия вправе отказать в праве на посещение своей территории любому иностранному гражданину: неважно политик он или депутат. Точно таким же правом обладают все другие суверенные государства. Действительно, руководство Черногории действует весьма агрессивно. Недавно она обвинила Россию во вмешательстве в свои внутренние дела. Это весьма серьезное обвинение, требующее юридической и политической оценки. Можно сказать, что сейчас российское руководство в каком-то смысле щелкнуло руководителей Черногории по носу, дабы те не потеряли голову в своем желании услужить лидерам НАТО. Вот, собственно, и все», — заявил политолог в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Таким образом, депортация черногорского депутата из Домодедова — лишь отголосок более значимых внешнеполитических событий. Вопросом остается, впрочем, какой будет реакция Черногории на этот метафорический «щелчок по носу»?

«Возможно, он приведет Черногорию в чувство. Возможно, вызовет истерику. Того, как поведет себя черногорское руководство, мы знать не можем. Но судя по тому, как Дональд Трамп, фотографируясь для памятного снимка, достаточно уверенно поставил лидера Черногории на его место в натовской иерархии, наверное, истерики не будет. Примут как должное», — подводит итог Алексей Мухин.

Напомним, что на саммите НАТО в Брюсселе во время осмотра новой штаб-квартиры альянса президент Дональд Трамп действительно был несколько излишне напорист с премьер-министром Черногории Душко Марковичем.

Маркович, улыбаясь, шел рядом с президентом Литвы Далей Грибаускайте впереди всех остальных натовских лидеров. Трампу, по всей видимости, это не понравилось, он резко схватил Марковича за плечо и решительно отодвинул того назад. Премьер-министру не оставалось ничего лишь растерянно улыбнуться и принять происшедшее. После этого Трамп как ни в чем не бывало стал говорить с Далей Грибаускайте. Впоследствии, комментируя данный инцидент, пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер заявил, что Трамп не хотел проявить ни к кому неуважения и просто пытался занять свое место согласно схеме, определенной для официальной съемки.