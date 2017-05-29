Доброжелатели с автоматами: зачем Киеву миротворческие силы ООН в Донбассе

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Вице-спикер Верховной рады и представитель украинской стороны в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что без введения в зону конфликта миротворческой миссии будет сложно достичь демилитаризации региона. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы решительно заявляем, что нужно принять положительное решение о миротворческой миссии на Донбассе», — заявила Геращенко. По словам вице-спикера рады, принятие такого решения блокирует Россия.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко во время телефонных переговоров с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе миротворческой миссии ООН.

Вопрос отправки миротворцев в зону конфликта в Донбассе встал еще в 2015 году. Тогда его решением должны были заняться главы МИД «нормандской четверки». Однако Украина была решительно настроена против участия России в данном обсуждении.

В середине марта 2015 года Верховная рада Украины одобрила обращение Петра Порошенко в Совет Безопасности ООН и Совет Евросоюза о развертывании на Украине международной операции по поддержанию мира и безопасности. С тех пор прошло два года.

Председатель Комитета государственного строительства Новороссии, лидер «Славянской гвардии» Владимир Рогов считает, что украинскому правительству уже не стоит надеяться ни на миротворческую, ни на поддержку Европы и США в этом конфликте.

«На самом деле, над этой ситуацией можно было бы просто посмеяться, если бы это не был смех сквозь слезы, — комментирует для ФАН Владимир Рогов. — Мне понятно, что люди у власти, выдвигающие такие инициативы, живут в параллельной реальности. Достаточно посмотреть на оценки, которые дало западное сообщество, достаточно консолидированное в данном вопросе, и ознакомиться с публикацией в той же газете Die Welt — одним из наиболее близких СМИ к госпоже Ангеле Меркель. Там четко говорится, что отделение восточной части Украины кажется уже решенным делом. Это дословное название заголовка в этой газете. Кроме того, там же сказано, что Европа в вопросе Донбасса бессильна, потому что 700 наблюдателей ОБСЕ способны лишь патрулировать территорию и, даже если их вооружить, что тоже предлагалось, особо ничего не изменится».

Напомним, что несколько месяцев назад официальный Киев затрагивал тему вооружения сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Однако глава международных наблюдателей ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что миссия изначально была задумана как гражданская и другого варианта развития событий он не рассматривает. Кроме того, ряд экспертов по обе стороны конфликта высказался, что даже если и наблюдателем выдадут оружие, оно не убережет людей от мин, на которых может подорваться автомобиль с патрулем.

Мы видим, что уже даже Германия высказывает свое недовольство, что призывает воплощать минские соглашения в жизнь. Параллельно мы видим, что Белый дом работает над перезапуском переговоров на Украине по линиям США и России — то есть двусторонний формат, в котором не идет даже и речи ни об Украине, ни о каких-то там миротворцах. И инициатором переговоров является сам глава Госдепа Рекс Тиллерсон. Процесс консультаций с офисом вице-президента США Майка Пенса запущен.

На самом деле, признается собеседник ФАН, киевскую власть начало бросать из стороны в сторону, вплоть до того, чтобы жители начали «декларировать своих родственников».

«По инициативе Александра Турчинова, но формально это озвучит глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, готовится программа декларации родственников в России. Люди в обязательном порядке должны будут заполнить анкеты с указанием количества родственников, степени родства и их месторасположения. Параллельно идет наступление на православную церковь и так далее. В Киеве паника, они уже не знают, где прицепиться. Заявление Геращенко абсолютно ложатся в канву действий киевских властей, — констатирует собеседник ФАН. — Мы видим, что вся верхушка украинской власти боится заключения двустороннего соглашения между Вашингтоном и Москвой по связанной с Украиной ситуации».