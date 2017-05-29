МЧС предупреждает об урагане в Петербурге и заморозках в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 29 мая. Специалисты МЧС России предупредили жителей Ленинградской области о резком похолодании, которое ожидается в регионе в ближайшие несколько дней.

Так, в ночь на 30 мая температура воздуха в восточных районах области опустится до минус двух градусов по Цельсию. 31 мая в регионе ожидаются дожди и порывы ветра до 15 метров в секунду. При этом 1 июня ветер может усилиться до 20 метров в секунду.

Жители Петербурга вряд ли ощутят на себе заморозки, однако порывистого ветра городу на Неве избежать не удастся.