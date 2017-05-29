Путин: Мы не знаем, насколько Франция самостоятельна в принятии решений по Сирии

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Париж, 29 мая. Россия не знает, насколько Франция самостоятельна в принятии решений по Сирии. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Франция вносит свой вклад в борьбу с терроризмом в Сирии в рамках международной коалиции под руководством США. Насколько Франция самостоятельна в решении вопросов оперативного характера, это нам неизвестно, потому что это договоренности между союзниками и нас в это не посвящают», — сказал Путин.

Он также добавил, что по итогам переговоров было достигнуто соглашение о создании рабочей группы для взаимодействия по борьбе с террористической угрозой.