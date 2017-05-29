Молдавия высылает пятерых российских дипломатов

В Избранное

Скопировать

Кишинев, 29 мая. Власти Молдавии приняли решение выслать из страны пятерых российских дипломатов. Об этом журналистам сообщил в понедельник посол Российской Федерации в Молдавии Фарит Мухаметшин.

«Мы получили соответствующий документ, изучаем его. Пока ничего не будем комментировать», — цитирует его слова ТАСС.

Напомним, ранее первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов заявил о том, что Москва отреагирует на действия властей Эстонии, которые выслали из страны российских дипломатов.