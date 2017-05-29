Эксперты: как Беларусь и Сирия могут взаимодействовать в плане дипломатии и военного дела

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Беларусь давно зарекомендовала себя как своего рода столица мира — речь идет об урегулировании конфликта в Донбассе. Применим ли этот дипломатический опыт для Сирии, как может он помочь в деле установления мира на Ближнем Востоке? Своими мнениями по этому вопросу с корреспондентом Федерального агентства новостей поделились политологи.

Как считает независимый политолог Александр Асафов, безусловно, Александра Лукашенко и Башара Асада связывает длительная история отношений. Кроме того, есть и еще один важный фактор.

«Дело в том, что на протяжении последних лет Белоруссия достаточно четко пытается поднять свой международный дипломатический уровень позицией переговорщика по сложным мировым вопросам», — сообщил Асафов.

В этом стремлении Беларусь начала свое шествие после Минских соглашений об урегулировании конфликтов на юго-востоке Украины, а также посредничества в решении конфликта в Нагорном Карабахе. Как отмечает эксперт, Минск предлагает себя в качестве дипломатического посредника и даже претендует на роль объединителя Европы.

«Белоруссия также, соответственно, пытается быть посредником в других конфликтах. Это был разговор и о карабахском конфликте, и более того, Лукашенко заявил, что после брексита Белоруссия может стать тем центром европейским, который будет собирать Евросоюз заново», — обратил внимание Александр Асафов.

Что же касается реального участия в урегулировании конфликта, то есть военной силой, то, по мнению политолога, это маловероятно. При этом тренд на посредничество между сторонами очевиден.

«Лукашенко будет пробовать встроиться в эти процессы и сказать там свое слово посредника с миротворческими инициативами в урегулировании конфликтов и на юго-востоке Украины, и в Сирии, и в Карабахе, и в других уже европейских, соответственно, делах», — подытожил эксперт.

Политолог Станислав Бышок считает, что высшее белорусское руководство в лице Лукашенко будет настаивать на гуманитарном аспекте участия Беларуси в деле урегулирования сирийского конфликта.

«То есть не на военном аспекте участия, а на том, чтобы Минск стал такой столицей мира. С одной стороны, есть переговоры в минской формате по донбасскому урегулированию, а давайте-ка еще Минск сделаем столицей вместе с Астаной по переговорам, соответственно, такого уровня — сирийского», — отметил политолог.

Эксперт предположил, что также может идти речь предоставлении медикаментов, какой-то другой гуманитарной помощи, возможно об отправке в Сирию врачей и инженеров из Беларуси.

Между тем сирийское правительство обратилось в ООН в связи с недавним ударом западной коалиции по Дейр-эз-Зору. Поможет ли международная организация установить мир на сирийской земле — большой вопрос.