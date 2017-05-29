Макрон пообещал усилить санкции против РФ в случае эскалации в Донбассе
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Париж, 29 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не желает введения новых санкций против России. Об этом президент Франции заявил по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в Париже.
Макрон подчеркнул, что новые санкции против России будут введены только в случае эскалации ситуации в Донбассе.
«Я подтверждаю, что я говорил, что если понадобится, то нужно будет усилить санкции, но если будет эскалация. Если будет деэскалация, то этого не будет. И я желаю, чтобы была именно деэскалация», — сказал президент Франции.
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