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Политика
Макрон пообещал усилить санкции против РФ в случае эскалации в Донбассе

Макрон пообещал усилить санкции против РФ в случае эскалации в Донбассе

21:33  29 Мая 2017
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Макрон пообещал усилить санкции против РФ в случае эскалации в Донбассе

Париж, 29 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не желает введения новых санкций против России. Об этом президент Франции заявил по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в Париже.

Макрон подчеркнул, что новые санкции против России будут введены только в случае эскалации ситуации в Донбассе.

«Я подтверждаю, что я говорил, что если понадобится, то нужно будет усилить санкции, но если будет эскалация. Если будет деэскалация, то этого не будет. И я желаю, чтобы была именно деэскалация», — сказал президент Франции.

 

#путин #донбасс #макрон
Алексей Громов
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