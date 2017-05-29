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Политика
Путин отметил схожесть позиций России и Франции по Сирии

Путин отметил схожесть позиций России и Франции по Сирии

19:11  29 Мая 2017
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Путин отметил схожесть позиций России и Франции по Сирии

Версаль (Франция), 29 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что ряд оценок по Сирии у России и Франции совпадают. Как считает российский лидер, два государства могут улучшить взаимодействие в рамках урегулирования ситуации в Арабской республики.

Так, Путин акцентировал внимание на том, что в ходе переговоров была дана одинаковая оценка многим вещам, касающихся сирийского конфликта. При этом российский лидер сообщил и о наличии некоторых расхождений между Россией и Францией. 

«Но то, что нас объединяет, дает нам основания полагать, что мы можем не только интенсифицировать, но и качественно улучшить наше взаимодействие», — отметил президент России.

Напомним, ранее президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что допустить распада Сирии нельзя.

 

#путин
Тимур Румянцев
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