Путин отметил схожесть позиций России и Франции по Сирии

В Избранное

Скопировать

Версаль (Франция), 29 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что ряд оценок по Сирии у России и Франции совпадают. Как считает российский лидер, два государства могут улучшить взаимодействие в рамках урегулирования ситуации в Арабской республики.

Так, Путин акцентировал внимание на том, что в ходе переговоров была дана одинаковая оценка многим вещам, касающихся сирийского конфликта. При этом российский лидер сообщил и о наличии некоторых расхождений между Россией и Францией.

«Но то, что нас объединяет, дает нам основания полагать, что мы можем не только интенсифицировать, но и качественно улучшить наше взаимодействие», — отметил президент России.

Напомним, ранее президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что допустить распада Сирии нельзя.