Путин призвал СМИ выступить против санкций и ограничений

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Версаль, 29 мая. Президент России Владимир Путин призвал СМИ бороться за отмену санкций и других ограничений, которые препятствуют развитию торговли. Такое заявление глава государства сделал во время визита во Францию, куда он направился по приглашению президента республики Эммануэля Макрона.

По словам российского лидера, только лишь открытый рынок и честная конкуренция могут дать стимул для развития мировой экономики. От этого также зависит решение таких важных социально-экономических задач, как борьба с безработицей и повышение уровня жизни.

«Только отмена всяких ограничений, свободный рынок и свободная конкуренция, честная, не обремененная политическими соображениями и конъюнктурными инструментами, может помочь развитию мировой экономики», — подчеркнул Путин.