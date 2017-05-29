Макрон и Путин договорились об активизации переговоров в «нормандском формате»
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Париж, 29 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с главой РФ Владимиром Путиным активизацию деятельности «нормандского формата». Об этом журналистам рассказал сам французский лидер, комментируя итоги переговоров, которые состоялись в Версальском дворце.
«Мы договорились о скором проведении встречи в «нормандском формате», чтобы обсудить претворение в жизнь минских соглашений», — сказал Макрон.
Он также добавил, что в ближайшее время проведет переговоры на эту тему с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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