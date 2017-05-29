Путин: Нельзя бороться с терроризмом, разрушая государственность

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Версаль, 29 мая. Президент России Владимир Путин после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном подчеркнул, что борьба с терроризмом невозможна, если параллельно происходит разрушение государственности.

«Невозможно бороться с террористической угрозой, разрушая государственность в странах, которые и без того страдают от внутренних проблем и противоречий», — сказал Путин, слова которого приводит ТАСС.

Президент России отметил, что реальных успехов возможно добиться, только объединяя усилия «на практике, вместе противодействуя этой чуме 20-го и 21-го века».

Макрон, по словам Путина, предложил создать рабочую группу, представители которой смогут посетить Москву и Париж, с тем чтобы наладить сотрудничество, объединив усилия в борьбе с терроризмом.