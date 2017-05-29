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Политика
Путин: Россия и Франция договорились о создании рабочей группы по борьбе с терроризмом

Путин: Россия и Франция договорились о создании рабочей группы по борьбе с терроризмом

18:49  29 Мая 2017
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Путин: Россия и Франция договорились о создании рабочей группы по борьбе с терроризмом

Версаль, 29 мая. Президент Франции Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон договорились о создании рабочей группы для обсуждения борьбы с терроризмом, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил Владимир Путин, который в понедельник прибыл во Францию. Российский лидер провел встречу с новоизбранным президентом Франции, в ходе которой, в частности, стороны обсудили ситуацию в Сирии.

#путин #терроризм #макрон
Алексей Громов
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