Путин: Россия и Франция договорились о создании рабочей группы по борьбе с терроризмом

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Версаль, 29 мая. Президент Франции Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон договорились о создании рабочей группы для обсуждения борьбы с терроризмом, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил Владимир Путин, который в понедельник прибыл во Францию. Российский лидер провел встречу с новоизбранным президентом Франции, в ходе которой, в частности, стороны обсудили ситуацию в Сирии.