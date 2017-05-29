Названы самые богатые деятели культуры в России за 2016 год

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Москва, 29 мая. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев стал самым зарабатывающим деятелем культуры за 2016 год. Об этом свидетельствуют данные о доходах руководителей подведомственных организаций, опубликованные министерством культуры.

Согласно данным ведомства, годовой доход дирижера составил 154,45 млн рублей, сообщает Ura.ru.

На втором месте оказался худрук Малого драматического театра Лев Додин, заработавший за прошлый год 112,7 млн рублей, на третьем — худрук Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков, доход которого составил 76 млн рублей, передает телеканал 360.