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Происшествия
Более ста населенных пунктов в Подмосковье остались без света из-за урагана

Более ста населенных пунктов в Подмосковье остались без света из-за урагана

18:51  29 Мая 2017
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Более ста населенных пунктов в Подмосковье остались без света из-за урагана

Москва, 29 мая. Обрушившийся на столичный регион ураган обесточил 102 населенных пункта в Московской области, в результате чего без света остались 18,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики России.

«Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 102 населенных пунктах Московской области (около 18 300 человек). Мощность - 42 МВт», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в результате мощного урагана в Москве погибли 11 человек. Следственный комитет России инициировал ряд проверок в связи с гибелью людей.

Геннадий Плющев
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