Путин рассказал о точках соприкосновения России и Франции

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Версаль, 29 мая. Россия и Франция видят точки соприкосновения по важнейшим вопросам международной повестки дня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

«Мы сейчас занимались поиском путей и точек соприкосновения по ключевым вопросам международной повестки дня и, как мне кажется, мы их видим», — заявил российский лидер.

Президент добавил, что между обеими странами восстанавливается товарооборот. Кроме того, Париж и Москва в состоянии двигаться общими усилиями к разрешению ключевых проблем.

Ранее Путин заявлял, что Россия и Франция полны решимости искать совместные решения вопросов по ситуации в Сирии, на Украине, КНДР, а также проблеме международного терроризма.