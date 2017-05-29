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Весь мир
Трамп промахнулся: в Йемене спецназ США атаковал мирных жителей вместо террористов

Трамп промахнулся: в Йемене спецназ США атаковал мирных жителей вместо террористов

19:15  29 Мая 2017
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Трамп промахнулся: в Йемене спецназ США атаковал мирных жителей вместо террористов

В Пентагоне заявляют, что в результате действий спецназа ВМС США в Йемене погибли только боевики «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в РФ), а жертв среди гражданского населения не было. Американских военных поддерживает корпоративная пресса. Между тем правозащитные организации дают другую версию событий.

Федеральное агентство новостей представляет обзор статьи «Война с террором продолжается, жертвы среди гражданских никто не считает», опубликованной на канадском информационном портале Global Research.

Лондонская группа по защите прав человека Reprieve приводит показания очевидцев инцидента — жителей деревни Аль-Джуба в йеменской провинции Мариб. Она же опубликовала список гражданских лиц, погибших в результате действий американских военных. В нем пять имен: Насер Али Махди Аль-Азхаль, Ал-Гадир Салих Салим Аль-Азхаль, Салих Ат-Таффаф, Ясир Ат-Таффаф Аль-Азхиль и Шабрин Саид Салим Аль-Азхаль.

Свидетели сообщают, что ни один из этих людей не сражался на стороне «Аль-Каиды».

Трамп промахнулся: в Йемене спецназ США атаковал мирных жителей вместо террористов

Было установлено, что Насера Аль-Азхаля, практически слепого человека 70 лет от роду, американские солдаты застрелили первым, когда тот вышел поприветствовать их, перепутав с гостями.

«Четыре других жителя деревни были убиты, когда вступили в спор с «морскими котиками» после того, как те застрелили Насера Аль-Азхаля. Шестеро деревенских жителей были серьезно ранены. Среди них был один пожилой человек примерно 69 лет. Бойцы «Аль-Каиды», бывшие изначальной целью операции, находились неподалеку. Они услышали выстрелы в деревне. Завязалась перестрелка, в которой как минимум двое боевиков были убиты. После этого отряд спецназа ВМС США при поддержке вертолета покинул территорию», — сообщается в докладе Reprieve.

Независимая журналистка Иона Крэйг, в течение трех лет работавшая в Йемене, помогла подтвердить версию событий, изложенную Reprieve.

«Те пятеро, которых убили во время рейда, проведенного США прошлой ночью, были не из «Аль-Каиды», — пишет Крейг в своем Twitter. — Эти люди были молодыми активистами из племени, которые однажды подвезли меня из Мариба в Яклу».

Йемен — один из плацдармов «глобальной войны с террором», которую США начали 11 сентября 2001 года. На протяжении многих лет Йемен был местом проведения секретных операций, а его граждане подвергались атакам со стороны американских беспилотников. Однако эксперты по вопросам внешней политики и жители Йемена неоднократно заявляли о том, что подобная тактика только укрепляют позиции «Аль-Каиды» в стране. Систематическое убийство мирных граждан американцами дает боевикам практически идеальный инструмент для вербовки.

Американские войска под руководством Дональда Трампа продолжают проводить в Йемене операции против групп, поддерживающих «Аль-Каиду». Сверх того, США оказывают Саудовской Аравии помощь в войне, которую она ведет против йеменцев.

Трамп промахнулся: в Йемене спецназ США атаковал мирных жителей вместо террористов

Кейт Хайэм, руководитель программы Reprieve по расследованию убийств, заявила, что гибель мирных жителей подтверждает, что Трамп не лучше его предшественников, когда речь заходит о защите жизней мирного населения.

«Новый неудавшийся рейд, организованный президентом США Дональдом Трампом, показывает, что США не способны отличить террористов от мирных жителей, — сказала Хайэм в своем заявлении. — Если застрелили даже семидесятилетнего старика, очевидно, что эти атаки не имели строго определенных целей и были недостаточно проработаны. Президент Трамп должен потребовать начать немедленное расследование того, что пошло не так, равно как и остановить все военные операции и удары с беспилотников, пока еще больше невинных йеменцев не погибло».

Конечно же, Йемен — не единственное место, где действия американских военных влекут за собой гибель мирных жителей. Согласно данным правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, с 23 апреля по 23 мая 2017 года 235 мирных граждан погибли в результате авиаударов США по территории Сирии. Среди них 44 ребенка и 36 женщин.

Трамп промахнулся: в Йемене спецназ США атаковал мирных жителей вместо террористов

«Операции, проведенные за последний месяц, имеют самый большой показатель смертей среди гражданских с начала бомбардировок. Ситуация значительно ухудшилась», — сказал в интервью агентству France Presse глава Обсерватории Рами Абд ар-Рахман.

Согласно Абд ар-Рахману, всего с 2014 года коалиция во главе с США убила 1481 мирного сирийского жителя. Среди них 319 детей.

#трамп #хайэм #абд ар-рахман #крэйг
Алексей Громов
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