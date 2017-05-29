Трамп промахнулся: в Йемене спецназ США атаковал мирных жителей вместо террористов

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В Пентагоне заявляют, что в результате действий спецназа ВМС США в Йемене погибли только боевики «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в РФ), а жертв среди гражданского населения не было. Американских военных поддерживает корпоративная пресса. Между тем правозащитные организации дают другую версию событий.

Федеральное агентство новостей представляет обзор статьи «Война с террором продолжается, жертвы среди гражданских никто не считает», опубликованной на канадском информационном портале Global Research.

Лондонская группа по защите прав человека Reprieve приводит показания очевидцев инцидента — жителей деревни Аль-Джуба в йеменской провинции Мариб. Она же опубликовала список гражданских лиц, погибших в результате действий американских военных. В нем пять имен: Насер Али Махди Аль-Азхаль, Ал-Гадир Салих Салим Аль-Азхаль, Салих Ат-Таффаф, Ясир Ат-Таффаф Аль-Азхиль и Шабрин Саид Салим Аль-Азхаль.

Свидетели сообщают, что ни один из этих людей не сражался на стороне «Аль-Каиды».

Было установлено, что Насера Аль-Азхаля, практически слепого человека 70 лет от роду, американские солдаты застрелили первым, когда тот вышел поприветствовать их, перепутав с гостями.

«Четыре других жителя деревни были убиты, когда вступили в спор с «морскими котиками» после того, как те застрелили Насера Аль-Азхаля. Шестеро деревенских жителей были серьезно ранены. Среди них был один пожилой человек примерно 69 лет. Бойцы «Аль-Каиды», бывшие изначальной целью операции, находились неподалеку. Они услышали выстрелы в деревне. Завязалась перестрелка, в которой как минимум двое боевиков были убиты. После этого отряд спецназа ВМС США при поддержке вертолета покинул территорию», — сообщается в докладе Reprieve.

Независимая журналистка Иона Крэйг, в течение трех лет работавшая в Йемене, помогла подтвердить версию событий, изложенную Reprieve.

«Те пятеро, которых убили во время рейда, проведенного США прошлой ночью, были не из «Аль-Каиды», — пишет Крейг в своем Twitter. — Эти люди были молодыми активистами из племени, которые однажды подвезли меня из Мариба в Яклу».

Йемен — один из плацдармов «глобальной войны с террором», которую США начали 11 сентября 2001 года. На протяжении многих лет Йемен был местом проведения секретных операций, а его граждане подвергались атакам со стороны американских беспилотников. Однако эксперты по вопросам внешней политики и жители Йемена неоднократно заявляли о том, что подобная тактика только укрепляют позиции «Аль-Каиды» в стране. Систематическое убийство мирных граждан американцами дает боевикам практически идеальный инструмент для вербовки.

Американские войска под руководством Дональда Трампа продолжают проводить в Йемене операции против групп, поддерживающих «Аль-Каиду». Сверх того, США оказывают Саудовской Аравии помощь в войне, которую она ведет против йеменцев.

Кейт Хайэм, руководитель программы Reprieve по расследованию убийств, заявила, что гибель мирных жителей подтверждает, что Трамп не лучше его предшественников, когда речь заходит о защите жизней мирного населения.

«Новый неудавшийся рейд, организованный президентом США Дональдом Трампом, показывает, что США не способны отличить террористов от мирных жителей, — сказала Хайэм в своем заявлении. — Если застрелили даже семидесятилетнего старика, очевидно, что эти атаки не имели строго определенных целей и были недостаточно проработаны. Президент Трамп должен потребовать начать немедленное расследование того, что пошло не так, равно как и остановить все военные операции и удары с беспилотников, пока еще больше невинных йеменцев не погибло».

Конечно же, Йемен — не единственное место, где действия американских военных влекут за собой гибель мирных жителей. Согласно данным правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, с 23 апреля по 23 мая 2017 года 235 мирных граждан погибли в результате авиаударов США по территории Сирии. Среди них 44 ребенка и 36 женщин.

«Операции, проведенные за последний месяц, имеют самый большой показатель смертей среди гражданских с начала бомбардировок. Ситуация значительно ухудшилась», — сказал в интервью агентству France Presse глава Обсерватории Рами Абд ар-Рахман.

Согласно Абд ар-Рахману, всего с 2014 года коалиция во главе с США убила 1481 мирного сирийского жителя. Среди них 319 детей.