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Политика
Песков рассказал, когда пройдут переговоры лидеров «нормандской четверки»

Песков рассказал, когда пройдут переговоры лидеров «нормандской четверки»

19:05  29 Мая 2017
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Песков рассказал, когда пройдут переговоры лидеров «нормандской четверки»

Москва, 29 мая. В ближайшие несколько дней лидеры так называемой «нормандской четверки» проведут телефонные переговоры. Об этом журналистам сообщил официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Перед телефонным разговором должен быть специальный доклад миссии ОБСЕ», — добавил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин договорился с главой Франции Эммануэлем Макроном об активизации работы в «нормандском формате».

#путин #украина #песков #франция #фрг #германия #рф #ушаков
Алексей Громов
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