Путин: Фундаментальные интересы РФ и Франции важнее политической конъюнктуры

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Париж, 29 мая. Президент России Владимир Путин и новый президент Франции Эммануэль Макрон обсудили двусторонние отношения Москвы и Парижа. Об этом журналистам рассказал сам французский лидер, комментируя итоги переговоров, которые прошли в Версальском дворце.

Об этом сообщил Владимир Путин, комментируя итоги переговоров, которые состоялись в Версальском дворце.

Владимир Путин отметил, что фундаментальные интересы России и Франции гораздо важнее политической конъюнктуры, которая сложилась на международной арене.

Стоит отметить, что Путин и Макрон встречаются впервые. Их беседа началась в узком составе, с участием помощников. Позднее к ним присоединились члены делегаций.