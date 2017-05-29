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Политика
Путин: Фундаментальные интересы РФ и Франции важнее политической конъюнктуры

Путин: Фундаментальные интересы РФ и Франции важнее политической конъюнктуры

18:56  29 Мая 2017
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Путин: Фундаментальные интересы РФ и Франции важнее политической конъюнктуры

Париж, 29 мая. Президент России Владимир Путин и новый президент Франции Эммануэль Макрон обсудили двусторонние отношения Москвы и Парижа. Об этом журналистам рассказал сам французский лидер, комментируя итоги переговоров, которые прошли в Версальском дворце.

Об этом сообщил Владимир Путин, комментируя итоги переговоров, которые состоялись в Версальском дворце.

Владимир Путин отметил, что фундаментальные интересы России и Франции гораздо важнее политической конъюнктуры, которая сложилась на международной арене.

Стоит отметить, что Путин и Макрон встречаются впервые. Их беседа началась в узком составе, с участием помощников. Позднее к ним присоединились члены делегаций.

#путин #макрон
Алексей Громов
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