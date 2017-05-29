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Политика
Путин о визите Ле Пен в Москву: Она просила о встрече

Путин о визите Ле Пен в Москву: Она просила о встрече

18:40  29 Мая 2017  /обновлено: 18:41  29 Мая 2017
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Путин о визите Ле Пен в Москву: Она просила о встрече

Версаль, 29 мая. Президент России Владимир Путин прокомментировал визит экс-кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в Москву, состоявшийся в марте.

По словам Путина, у Кремля не было причин отказывать ей, а инициатива встречи исходила именно от Ле Пен, сообщает РИА Новости.

«Мы всегда готовы принять человека, она просила об этом», — сказал Путин.

Напомним, в понедельник Владимир Путин в Париже впервые встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном.

#путин #ле пен #макрон
Алексей Громов
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