Путин о визите Ле Пен в Москву: Она просила о встрече

В Избранное

Скопировать

Версаль, 29 мая. Президент России Владимир Путин прокомментировал визит экс-кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в Москву, состоявшийся в марте.

По словам Путина, у Кремля не было причин отказывать ей, а инициатива встречи исходила именно от Ле Пен, сообщает РИА Новости.

«Мы всегда готовы принять человека, она просила об этом», — сказал Путин.

Напомним, в понедельник Владимир Путин в Париже впервые встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном.