СБУ объяснила причину обысков в «Яндексе»

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Киев, 29 мая. Служба безопасности Украины обвинила сотрудников украинского подразделения «Яндекса» в том, что они незаконно собирали и передавали персональные данные жителей страны в Россию.

«Информация передавалась спецслужбам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных операций в нашей стране», — сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в украинской спецслужбе полагают, что менеджеры «Яндекса» хранили информацию украинских чиновников и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что СБУ нагрянула с обысками в офисы «Яндекса» в Киеве и Одессе. Согласно неподтвержденной информации, проверка проводится по делу о госизмене.