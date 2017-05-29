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Политика
Макрон признал необходимость участия России в решении международных проблем

Макрон признал необходимость участия России в решении международных проблем

18:56  29 Мая 2017
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Макрон признал необходимость участия России в решении международных проблем

Версаль, 29 мая. Ни одна важная мировая проблема не может быть решена без участия России. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Ни одна важная проблема в мире не может быть решена без участия России», — сказал Эмманюэль Макрон.

Напомним, главы России и Франции провели переговоры в понедельник в Версале. По мнению Макрона, обмен мнениями с Владимиром Путиным получился открытым и откровенным.

#путин #макрон
Катерина Михайлиди
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