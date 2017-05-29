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Весь мир
Макрон призвал не допустить распада Сирии

Макрон призвал не допустить распада Сирии

19:00  29 Мая 2017
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Макрон призвал не допустить распада Сирии

Версаль (Франция), 29 мая. Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что допустить распада Сирии нельзя.

«Нам нельзя допустить распада сирийского государства и того, чтобы ситуация ухудшилась в этом регионе», — сказал французский лидер по итогам своих переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Макрон также напомнил о существовании двух красных линий, в рамках которых нужно быть непреклонными по поводу обеспечения гуманитарного доступа для гражданского населения и по отношению к использованию химического оружия. Президент Франции заявил о необходимости работать вместе, чтобы победить в войне с террористами в Сирии и впоследствии построить стабильный мир в Арабской республике.

Ранее Макрон заявил о необходимости поиска политического решения по Сирии, которое положило бы конец кровопролитию.

#сирия #макрон
Тимур Румянцев
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