Макрон призвал не допустить распада Сирии

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Версаль (Франция), 29 мая. Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что допустить распада Сирии нельзя.

«Нам нельзя допустить распада сирийского государства и того, чтобы ситуация ухудшилась в этом регионе», — сказал французский лидер по итогам своих переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Макрон также напомнил о существовании двух красных линий, в рамках которых нужно быть непреклонными по поводу обеспечения гуманитарного доступа для гражданского населения и по отношению к использованию химического оружия. Президент Франции заявил о необходимости работать вместе, чтобы победить в войне с террористами в Сирии и впоследствии построить стабильный мир в Арабской республике.

Ранее Макрон заявил о необходимости поиска политического решения по Сирии, которое положило бы конец кровопролитию.