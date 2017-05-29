Макрон: Мира в Сирии необходимо достичь политическим путем
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Париж, 29 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил о необходимости поиска политического решения по Сирии, которое положило бы конец кровопролитию.
«При этом есть воля, чтобы мы с течением времени нашли политическое решение, которое было бы инклюзивным, позволило бы искоренить терроризм и восстановить мир в стране», — сказал глава Франции.
Напомним, сегодня состоялись переговоры лидеров Франции и России, в ходе которых, в частности, обсуждалась ситуация в Сирии. Макрон заявил, что Париж хотел бы укрепить взаимодействие с Москвой и вне коалиции.
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