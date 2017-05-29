Путин ответил на обвинения во вмешательстве РФ в выборы во Франции

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Париж, 29 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не обсуждал со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном мнимое вмешательство России в выборы каких-либо государств.

Так, отвечая на вопрос, поднималась ли на встрече президентов РФ и Франции тема обвинений в адрес России в попытках вмешаться в процесс президентских выборов во Франции, российский лидер отметил, что предмета обсуждения не существует.

«Что касается мнимого вмешательства России в чьи бы то ни было выборы, то этот вопрос мы не обсуждали, и господин президент (Франции) никакого интереса к этому не проявил. Ну, а с моей стороны — что обсуждать?», — отметил Путин.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что во Франции должно учиться больше студентов из России.

Добавим, что в МИД РФ считают чушью заявления Национальной разведки США о якобы вмешательстве России в выборы «по всей Европе».