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Политика
Путин и Макрон обсудили ядерный кризис на Корейском полуострове

Путин и Макрон обсудили ядерный кризис на Корейском полуострове

18:31  29 Мая 2017  /обновлено: 18:47  29 Мая 2017
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Путин и Макрон обсудили ядерный кризис на Корейском полуострове

Версаль, 29 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с новым главой Франции Эммануэлем Макроном ядерный кризис на Корейском полуострове.

«Мы полны решимости искать совместные решения всем этим проблемам: таким образом, чтобы они не ухудшали ситуацию, а только улучшали ее»,  — подчеркнул российский лидер, комментируя итоги переговоров с Макроном в Версальском дворце.

Напомним, ранее Южная Корея сообщила о том, что с территории КНДР была запущена ракета, которая пролетела 450 километров.

#путин #макрон
Алексей Громов
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