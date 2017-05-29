Путин и Макрон обсудили ядерный кризис на Корейском полуострове

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Версаль, 29 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с новым главой Франции Эммануэлем Макроном ядерный кризис на Корейском полуострове.

«Мы полны решимости искать совместные решения всем этим проблемам: таким образом, чтобы они не ухудшали ситуацию, а только улучшали ее», — подчеркнул российский лидер, комментируя итоги переговоров с Макроном в Версальском дворце.

Напомним, ранее Южная Корея сообщила о том, что с территории КНДР была запущена ракета, которая пролетела 450 километров.