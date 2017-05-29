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Политика
Путин заявил о необходимости увеличить число российских студентов во Франции

Путин заявил о необходимости увеличить число российских студентов во Франции

18:28  29 Мая 2017  /обновлено: 18:40  29 Мая 2017
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Путин заявил о необходимости увеличить число российских студентов во Франции

Версаль (Франция), 29 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что во Франции должно учиться больше студентов из РФ. По словам российского лидера, необходимо наращивать молодежные обмены.

«Говорили о том, что, безусловно, нужно наращивать молодежные обмены, большее количество студентов из России во Франции должно учиться и из Франции — в России, изучать историю, культуру, языки народов наших стран», — сообщил глава российского государства по итогам встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин пригласил Макрона посетить Россию с визитом.

 

#путин
Тимур Румянцев
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