Путин заявил о необходимости увеличить число российских студентов во Франции

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Версаль (Франция), 29 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что во Франции должно учиться больше студентов из РФ. По словам российского лидера, необходимо наращивать молодежные обмены.

«Говорили о том, что, безусловно, нужно наращивать молодежные обмены, большее количество студентов из России во Франции должно учиться и из Франции — в России, изучать историю, культуру, языки народов наших стран», — сообщил глава российского государства по итогам встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин пригласил Макрона посетить Россию с визитом.