Сирия сегодня: Макрон хочет сотрудничать с Россией вне коалиции, САА зачищает Алеппо от ИГ

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Сирия, 29 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности сотрудничать с Россией по сирийскому вопросу вне коалиции, правительственные войска Сирии продолжают зачищать восточную часть провинции Алеппо от радикалов ИГ*, в Идлибе идут бои между боевиками коалиций «Хайат Тахрир аш-Шам» и «Ахрар-эль-Шам». Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Макрон обсудил с Путиным Сирию

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет укрепить взаимодействие с Россией по Сирии и вне коалиции. Об этом новый президент Франции заявил по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Версальском дворце.

Напомним, ранее «Известия» сообщали, что глава РФ Владимир Путин прибыл в Париж для встречи со своим французским коллегой.

Зачистка Алеппо от ИГИЛ*

Спецподразделения сирийской армии продолжают теснить боевиков «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) на востоке провинции Алеппо, сообщает сирийское информагентство SANA.

Как передает корреспондент SANA, работающий в провинции, бойцы армии Башара Асада существенно расширили зону контроля и освободили более 10 населенных пунктов и промышленных объектов.

Военный источник также сообщает, что в результате последних наступлений САА были ликвидированы более 2 тыс. боевиков различных национальностей, в том числе из Узбекистана, Саудовской Аравии, Пакистана, Ирака, Марокко и Австралии. Также сирийские военные уничтожили порядка 115 автомобилей, 14 командных пунктов и пять заминированных «шахид-мобилей», семь танков, шесть БМП, четыре артустановки и крупный командный пункт ИГ.

Спецоперации САА в Дейр эз-Зоре

Правительственные войска нанесли удары по путям передвижения боевиков ИГ вблизи Теллет Ас-Снуф на западе от города Дей эз-Зор, сообщает SANA. Военнослужащие армии Асада ликвидировали не менее шести экстремистов вместе с оснащенным крупнокалиберным пулеметом автомобилем.

В окрестностях района Тлюль Аль-Газ бойцы САА нейтрализовали скопления и четыре укрепления боевиков ИГ, нанеся террористам большие потери в живой силе.

Стычки между боевиками в Идлибе

Ссора между двумя семьями в южном Идлибе быстро переросла в вооруженное столкновение, так как в городе Фейлун находятся боевики коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из террористов запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» и «Ахрар-эль-Шам» — «Исламское движение свободных людей Шама», союз исламских салафистских бригад, объединенных для войны против армии правительства Башара Асада, а также «Хезболлы» и боевиков шабихи), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

По данным местных источников, по меньшей мере шесть боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» были казнены экстремистами из противоборствующей группы боевиков «Ахрар-эль-Шам» на закате на юге Идлиба.

Как сообщает агентство, обе группы радикальных исламистов сейчас мобилизируют все силы, чтобы сражаться друг с другом, несмотря на попытки Биннишского шариатского суда урегулировать возникшие между ними разногласия.

Освобождение пленных

Четыре добровольца из иракского проправительственного военизированного отряда «Харакат Ан-Нуджаба» и двое военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) были освобождены из плена в провинции Идлиб. Они удерживались в неволе почти два года, сообщает Al-Masdar.

Сообщается, что они попали в плен в прошлом году в Алеппо во время столкновений с сирийским ответвлением «Аль-Каиды» — «Джебхат ан-Нусрой» (организации запрещены в РФ).

По имеющейся информации, накануне вечером иракская полиция провела спецоперацию, благодаря которой военные смогли проникнуть в район, где удерживались пленники, и освободить их.

На данный момент тысячи иракских полицейских бок о бок сражаются с сирийскими правительственными войсками в Сирийской Арабской Республике.

Санкции против Сирии

Евросоюз продлил санкции против Сирийской Арабской Республики до 1 июня 2018 года.

В документе отображен обновленный список сирийских министров, которые попали под действия ограничительных мер.

«В стратегии Евросоюза по Сирии установлено, что ЕС сохранит ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников до тех пор, пока продолжаются репрессии в отношении гражданского населения», — цитирует «Лента.ру» заявления совета Европейского союза.

* Организация запрещена на территории РФ.