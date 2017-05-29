Дамаск объявил о завершении эвакуации боевиков из квартала Барзе

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Дамаск, 29 мая. Последняя группа боевиков, воюющих на стороне сирийской оппозиции, покинула в понедельник район Дамаска — Барзе. Об этом сегодня объявил провинции Дамаск Алаеддин Ибрагим.

По его словам, всего район покинула тысяча человек, 455 из которых — члены вооруженных группировок. Все они были вывезены на специальных автобусах в северные районы Сирии, которые в настоящее время контролируются сирийской оппозицией. Эвакуация боевиков проводилась в соответствии с соглашением, которое было достигнуто между правительством и руководством мятежников, сообщает Reuters.