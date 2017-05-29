Макрон обсудил с Путиным ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне

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Версаль, 29 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с главой Российской Федерации Владимиром Путиным ситуацию, связанную с правами сексменьшинств в Чечне.

По словам политика, Москва и Париж будут отслеживать эту тему.

«Я напомнил, как важно для Франции, чтобы соблюдались права всех меньшинств, всех людей, всего гражданского общества. Мы говорили об ЛГБТ в Чечне, а также в России», — отметил Макрон.

Ранее МВД Чечни пообещало обратиться в суд в связи с публикацией в СМИ данных о массовом задержании людей с нетрадиционной сексуальной ориентации.