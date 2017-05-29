Рамадан: когда в 2017 году, ураза и ифтар, запреты и предписания, закят и садака

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Последователи ислама во всем мире, в том числе в России, вступили в один из самых важных периодов года в мусульманстве — начался священный месяц рамадан.

Когда в 2017 году рамадан

В 2017 году в большинстве мусульманских стран месяц рамадан начался 26 мая и продлится до 25 июня. На следующий день после окончания рамадана наступит один из важнейших праздников в исламе — Ураза-байрам, который в 2017 году отмечается 26 июня.

Что такое рамадан

Рамадан — это девятый месяц лунного мусульманского календаря, который, как правило, приходится на жаркое время года. Поэтому в переводе с арабского название этого месяца означает «жаркий», «знойный», «палящий».

Для мусульман рамадан — это месяц обязательного поста и молитв. Исполнение заповедей в этот месяц очень важно и относится к пяти столпам ислама, которые включают в себя: произнесение фразы «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммеда пророк его!» (шахада); пять ежедневных молитв (намаз); пост во время месяца рамадан (ураза); налог в пользу бедных (закят); паломничество в Мекку (хадж).

В течение всего рамадана верующим предписано воздержание от еды, питья, курения и интимной близости в дневное время.

Рамадан — 2017: предписания и запреты

В течение всего месяца рамадан утром верующие делают специальное заявление о намерении соблюдать пост во славу Аллаха (ният). Утренний прием пищи (сухур) нужно закончить за полчаса до рассвета. Разговление (ночная трапеза, которая называется ифтар) должно начаться сразу, как только это разрешено расписанием. Разговляются обычно водой, молоком, фруктами и сухофруктами.

В этот время верующие много читают Коран, совершают добрые дела, а также раздают обязательную (закят) и добровольную (садака) милостыню.

Кому можно не поститься в рамадан

Пост в рамадан предписано соблюдать всем здоровым мусульманам, достигшим половой зрелости, как мужчинам, так и женщинам. От поста освобождаются иноверцы, атеисты, дети, больные и пожилые, а также душевнобольные. Кроме того не постятся беременные, кормящие и недавно родившие женщины. Не соблюдают пост также женщины во время менструаций. Кроме того более легкий пост разрешен тем, кто находится в пути.

За пропущенные дни уразы нужно поститься столько же дней в следующем месяце. Если же мусульманин не соблюдает пост по состоянию здоровья, то за каждый пропущенный день следует накормить неимущего, исходя примерно из своего суточного рациона.

Духовный смысл уразы в рамадан

Отказом от удовлетворения базовых человеческих потребностей, в первую очередь, в еде и питье, человек демонстрирует твердость своей веры и готовность очиститься телесно и духовно. В это время последователь ислама должен освободить свой разум от греховных мыслей похоти, иначе его пост не зачтется.

Молитвы во время рамадана

Во время рамадана мусульмане много молятся, даже те, кто в другое время года не так строг в исполнении религиозных заповедей.

Молитвы нужно произносить в строго определенное время, для каждого региона свое. Есть обязательные и добровольные молитвы. Кроме того верующим предписано как можно больше читать Коран и не забывать совершать добрые дела.

Когда и как завершится рамадан в 2017 году

В 2017 году рамадан завершится 25 июня, после чего наступит второй по значимости мусульманский праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр, Рамадан-байрам). Ураза-байрам начнется с заходом солнца в последний день рамадана 25 июня. После общей молитвы все мусульмане приступят к общей праздничной трапезу, на которую допускаются и иноверцы. Также на Уразу-байрам верующие активно раздают милостыню (садаку) и угощают неимущих.

Добровольная и обязательная милостыни (садака и закят)

В каждой мусульманской общине религиозные авторитеты устанавливают нижний предел сумм, которые нужно потратить на благотворительность.

В преимущественно мусульманских регионах Российской Федерации минимальный размер нисаба — дохода или имущества, с которого следует платить закят, устанавливается примерно в размере 200 тысяч рублей.

Нисаб (доход, который нужно иметь) для обязательной выплаты садаки-фитра (милостыни, которую раздают при завершении рамадана) — около 20 тысяч рублей.

Минимальный размер садаки-фитр — от 100 до 600 рублей.

За пропущенные дни поста платится фидия, которая составляет примерно 200 рублей за каждый пропущенный день.

Что касается садаки, то это добровольное пожертвование, и верующие сами определяют его размер.