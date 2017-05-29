Дисквалификация шести российских лыжников продлена до октября

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Москва, 29 мая. Отстранение от соревнований российских лыжников Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгения Белова, Александра Легкова до 31 октября 2017 года было оставлено в силе Спортивным арбитражным судом (CAS).

Как говорится в пресс-релизе CAS, временное отстранение будет прекращено и им снова будет позволено участвовать в соревнованиях в случае отсутствия нарушения каких-либо антидопинговых правил со стороны спортсменов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что одной из наиболее важных задач для развития спорта в России должно стать формирование нетерпимого отношения к допингу.