Дисквалификация шести российских лыжников продлена до октября
Москва, 29 мая. Отстранение от соревнований российских лыжников Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгения Белова, Александра Легкова до 31 октября 2017 года было оставлено в силе Спортивным арбитражным судом (CAS).
Как говорится в пресс-релизе CAS, временное отстранение будет прекращено и им снова будет позволено участвовать в соревнованиях в случае отсутствия нарушения каких-либо антидопинговых правил со стороны спортсменов.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что одной из наиболее важных задач для развития спорта в России должно стать формирование нетерпимого отношения к допингу.