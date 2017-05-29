Поваленное ураганом дерево убило 11-летнюю девочку в Подмосковье

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Москва, 29 мая. 11-летняя девочка из подмосковного поселка городского типа Кратово погибла в результате падения дерева во время мощного урагана. Также в результате разгула стихии пострадали три человека, среди них 16-летний подросток.

Как стало известно ФАН, в Одинцовском районе при падении дерева пострадал 16-летний подросток, у которого диагностирован перелом ноги. В Ногинском районе на 39-летнего мужчину свалился рекламный баннер. В Дмитровском районе на автобус упала ветка, из-за чего рассекло стеклами лицо и руки одному из пассажиров.

Напомним, СК РФ начал доследственные проверки по факту гибели людей в результате урагана в Москве. По данным информированных источников, число погибших достигло 11 человек.