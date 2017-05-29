Число жертв урагана в Москве выросло до одиннадцати человек

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Москва, 29 мая. Число жертв сильного урагана, который обрушился в понедельник на Москву, выросло с шести до одиннадцати человек.

«По состоянию на 17.30, поступили сведения об 11 случаях смерти граждан в Москве», — сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ранее сообщалось о гибели семи человек в результате падения деревьев из-за сильного урагана в Москве. Следственный комитет России уже инициировал доследственные проверки по данному факту.