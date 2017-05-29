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Общество
Ураган повалил дерево на маршрутку с пассажирами в Люберцах

Ураган повалил дерево на маршрутку с пассажирами в Люберцах

18:16  29 Мая 2017
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Ураган повалил дерево на маршрутку с пассажирами в Люберцах

Москва, 29 мая. Дерево упало на маршрутное такси в подмосковных Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Инцдент произошел на улице Калинина. Данные о пострадавших уточняются.

«По уточненным данным, в результате ураганных порывов ветра 29 мая на территории городского округа Люберцы было повалено и сломано более 200 деревьев… В результате разгула стихии есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Всего от стихии пострадали более 15 машин, одна контейнерная площадка и две детские площадки. Повалены оказались сотни метров ограждения.

Катерина Михайлиди
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