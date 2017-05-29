Ураган повалил дерево на маршрутку с пассажирами в Люберцах
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Москва, 29 мая. Дерево упало на маршрутное такси в подмосковных Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
Инцдент произошел на улице Калинина. Данные о пострадавших уточняются.
«По уточненным данным, в результате ураганных порывов ветра 29 мая на территории городского округа Люберцы было повалено и сломано более 200 деревьев… В результате разгула стихии есть пострадавшие», — говорится в сообщении.
Всего от стихии пострадали более 15 машин, одна контейнерная площадка и две детские площадки. Повалены оказались сотни метров ограждения.
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