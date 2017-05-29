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Политика
НАТО просит Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

НАТО просит Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

18:06  29 Мая 2017
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НАТО просит Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

Москва, 29 мая. Парламентская ассамблея НАТО предложила России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщается в декларации, которая была размещена на сайте ассамблеи.

Кроме того, авторы документа призывают РФ «выполнить международные обязательства, взятые в отношении Грузии» и вывести войска из «оккупированных регионов».

Также Парламентская ассамблея альянса отметила «конструктивную» политику Тбилиси, которая, по мнению представителей ПА, направлена на снижение напряженности в диалоге с Москвой.

Добавим, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что сотрудничество с Россией гарантирует Абхазии безопасность. По его словам, Москва приветствует сотрудничество Абхазии с ОДКБ. 

Алексей Громов
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