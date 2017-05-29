Посольство РФ в Черногории раскрыло причину депортации депутата Вуковича

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Москва, 29 мая. Депутат правящей Демократической партии социалистов Черногории Миодраг Вукович находится в санкционном списке России. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства России в Черногории Елизавета Борисова.

По ее словам, Миодраг Вукович входит в санкционный список, который был введен Москвой в ответ на одностороннее присоединение Черногории к санкциям против российских физических и юридических лиц.

«Депутат Вукович не задерживался, а был депортирован, поскольку он находился в санкционном списке Российской Федерации, введенном в ответ на одностороннее присоединение Черногории в отношении РФ», — пояснила Борисова.

Ранее стало известно, что МИД Черногории вручил ноту протеста послу России Сергею Грицаю в связи с депортацией Вуковича из России.