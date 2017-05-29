ДНР: артиллерия ВСУ нанесла удар по Донецку и Горловке

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Донецк, 29 мая. Украинская армия применила тяжелую артиллерию при обстреле района «Вольво-Центра» на севере столицы Донецкой народной республики (ДНР). По словам источника в силовом ведомстве республики, противник открыл огонь примерно в 14.30.

«Огонь велся из арторудий калибра 122 мм», — приводит Донецкое агентство новостей слова источника.

Кроме того, поселок Озеряновка на юге Горловки также оказался под минометным обстрелом ВСУ. По последним данным, по населенным пунктам в общей сложности было выпущено около полутора десятка мин и снарядов.

В настоящее время уточняется информация о разрушениях и пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия выпустила более 800 боеприпасов по прифронтовым территориям ДНР за прошедшие сутки.