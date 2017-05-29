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Сирия, 29 мая. Войска САА освободили еще два населенных пункта в окрестностях города Маскана на востоке Алеппо. Сирийские военные ликвидировали группу боевиков ИГ* в ходе столкновений на окраине Дейр эз-Зора. Ополченцы «Хашд Аль-Шааби» зачистили от ИГ обширные территории на северо-западе Ирака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет бои с отрядами ССА** у плотины Зулуф на юге провинции Дамаск; отбила у ИГИЛ* поселения Аль-Хайет и Вадиха в окрестностях города Маскана; провела обстрел позиций исламистов к востоку от Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло шесть боевиков в ходе противостояния с армией САР на юго-западе Дейр эз-Зора; оказалось под ударами сирийских ВВС в окрестностях города Укейрибат; утратило контроль над территориями на западе иракской провинции Ниневия в результате операции проиракских ополченцев-шиитов.

«Ахрар аш-Шам»: обстреляла опорные пункты САА в горах Аль-Туркмен на севере Латакии из ракетных комплексов, нанеся урон ранеными и убитыми.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): подверглась мощным артиллерийским обстрелам САА к югу от города Аль-Латамина.

Провинция Дамаск

На юге провинции у границы республики в настоящее время идут столкновения между правительственными силами и Сирийской свободной армией (ССА). По данным оппозиционного источника, бои разворачиваются вблизи плотины Зулуф и недалеко от населенного пункта Ар-Рухба. Сведений о ходе противостояния пока не поступало. Командование армии САР рассчитывает взять под контроль южную границу республики, вдоль которой на данный момент размещаются отряды ССА.

В населенный пункт Аль-Маадамия прибыли два грузовика с гуманитарной помощью. Жителям поселения были доставлены медикаменты, продукты питания и одежда. Аль-Маадамия находится к северо-востоку от Дамаска в районе восточных склонов гор Каламун. К востоку от поселка пролегает линия соприкосновения с боевиками вооруженной оппозиции, из-за чего населенный пункт нередко подвергается обстрелам со стороны радикалов.

Провинция Латакия

Отряды исламистского формирования «Ахрар аш-Шам» обстреляли позиции проправительственных ополченческих отрядов из ракетных комплексов «Метис-М» в горах Туркмен в северной части провинции Латакия. Связанный с вооруженной оппозицией новостной портал Qalaat Al Mudiq сообщает об убитых и раненых, однако точных данных не приводится. Напомним, сегодня утром в этом же районе под обстрелом ССА погибли несколько военнослужащих правительственной армии.

Контролирующие соседнюю провинцию Идлиб целиком, боевики-оппозиционеры рассчитывают расширить сферу своего влияния путем дальнейшего продвижения на запад САР и выхода к морю. Несмотря на регулярные попытки, радикалам, тем не менее, пока так и не удалось достичь каких-либо успехов на этом направлении.

Провинция Алеппо

Спецподразделение «Тигры» и другие подразделения армии САР освободили два населенных пункта на севере от города Маскана к востоку от трассы, связывающей Алеппо и Ракку. Так, от террористов «Исламского государства»* были зачищены населенные пункты Аль-Хайет и Вадиха, передает журналист Yusha Yuseef в Twitter (@MIG29_). Сирийские военные планируют взять боевиков ИГИЛ «в клещи». Правительственные войска уже обступили Маскану с запада. Командование применяют ту же тактику, что и в ходе взятия Дейр Хафира в марте текущего года. Маскана является крупнейшим форпостом террористического формирования в данной части республики. Однако ранее сообщалось, что отряды ИГ уже начали покидать город в преддверии грядущего штурма.

Провинция Дейр эз-Зор

В окрестностях Дейр эз-Зора по-прежнему фиксируются столкновения между военнослужащими САА и террористами ИГИЛ. Так, по информации новостного портала SMM Syria, в ходе последних перестрелок были нейтрализованы шесть боевиков. Основные боевые действия идут в западных и юго-западных окрестностях административного центра. Противостояние в Дейр эз-Зоре продолжается уже третий год подряд, стычки фиксируются почти ежедневно, но при этом явного преимущества в борьбе за контроль над городом на данный момент не имеет ни одна из сторон.

Террористы «Исламского государства» казнили мужчину через расстрел в городе Абу Кемаль на юге провинции у иракской границы, передает в сети Twitter (@AllyOfTruth) местный активист. Так называемые шариатские судьи ИГ обвинили жителя в участии в похищении трех женщин, проживавших на подконтрольных «Халифату» землях.

Провинция Даръа

Как сообщается в записи на странице Сирийской свободной армии в Twitter (@FSAPlatform), правительственные войска провели массированный артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков на окраине населенного пункта Гарз к юго-востоку от города Даръа. Данный регион входит в южную зону деэскалации, однако, несмотря на введенный режим прекращения огня, исламисты продолжают штурмовать административный центр провинции. В захватческой операции также участвуют боевики террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры». В оккупации уже находятся значительные части ключевых районов Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия.

Ряд оппозиционных СМИ отмечает, что в район столицы провинции было переброшено мощное подкрепление САА. Отмечается, что дополнительные силы примут участие в контрнаступлении на позиции радикалов в южной части Даръа. Напомним, ранее сообщалось, что командование армии САР направило в этот регион военнослужащих 4-ой бронетанковой дивизии.

Провинция Хама

Подразделения правительственной армии открыли интенсивный огонь по укрепленным районам «Тахрир аш-Шам» на севере провинции в ответ на недавние обстрелы со стороны боевиков, сообщает информагентство Damascus Now. Так, военнослужащие нанесли серию мощных артиллерийских ударов по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников к югу от города Аль-Латамина, который все еще находится в оккупации. Полномасштабная кампания армии САР на этом направлении была приостановлена в связи с переброской бойцов элитного подразделения «Тигры» на восток провинции Алеппо, где продолжается борьба с ИГИЛ. Отряды «Тахрир аш-Шам», пользуясь этим, постоянно предпринимают попытки вернуть утраченные территории.

Новостной источник Aleppo Media Center сообщает о продолжающихся ударах ВВС Сирии по опорным пунктам сил «Исламского государства» в районе города Укейрибат на юго-востоке провинции у границы с Хомсом. Атакам с воздуха подверглись военные объекты террористов, расположенные вблизи поселков Суха и Аль-Хедира в окрестностях главного форпоста боевиков в этом регионе. Данные о нанесенном ИГИЛ уроне пока устанавливаются.

Ирак

Согласно данным курдского источника в Twitter, отряды шиитского проправительственного ополчения «Хашд Аль-Шааби» зачистили от ИГИЛ обширные территории на западе провинции Ниневия, двигаясь вдоль дороги, связывающей города Синджар и Аль-Шаддади. Штурмовые отряды вышли к поселению Умм Джерис у границы с Сирией. Тем не менее вдоль сирийско-иракской границы по-прежнему располагаются значительные военные ресурсы и резервы «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)