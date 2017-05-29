Главные новости 29 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей понедельника, 29 мая.

Сильнейший ураган в Москве привел к серьезным разрушениям, повалил десятки деревьев. Увы, не обошлось без жертв. Подтверждены данные о семи погибших, однако, по некоторым данным, их число уже возросло до 11.

Эстония устроила скандал с российскими дипломатами на следующий день после окончания саммита НАТО, на котором в качестве ключевого тезиса о необходимости существования альянса вновь была назвала пресловутая «российская угроза». Точечно и больно: как МИД РФ ответит на высылку дипломатов из Эстонии.

Россия «сильно вмешалась во внутренние дела» Черногории и попыталась воспрепятствовать намерению властей вступить в НАТО. Такое заявление сделал министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович. Черногория обвинила Россию в «открытом вмешательстве» в свои внутренние дела.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена перезапустить переговоры с российской стороной относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Администрация Трампа готовится к перезагрузке переговоров с Россией по Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов призвал пограничников построить на востоке страны «непреодолимую крепость» на границе с Россией. Турчинов хочет построить «непреодолимую крепость» на востоке Украины.

В Сеть попали кадры того, что осталось после страшного ДТП под Томском, в результате которого никто, к счастью не погиб. Слабонервным не смотреть: видео массового ДТП под Томском попало в Интернет.

Один из самых популярных во времена СССР мотоциклов «Ява» может обрести новую популярность в России. Легендарный мотоцикл «Ява» готов вернуть себе былую популярность в России.

Ученые нашли причину отсутствия контактов между людьми и инопланетянами. Ученые объяснили отсутствие контактов между людьми и инопланетянами.