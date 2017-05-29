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Технологии
«ВКонтакте» выплатила хакерам более 148 тысяч долларов за поиск уязвимостей

«ВКонтакте» выплатила хакерам более 148 тысяч долларов за поиск уязвимостей

18:45  29 Мая 2017
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«ВКонтакте» выплатила хакерам более 148 тысяч долларов за поиск уязвимостей

Санкт-Петербург, 29 мая. Руководство социальной сети «ВКонтакте» активно привлекало хакеров для поиска уязвимостей в своей системе.

За последние два года компания выплатила пользователям платформы HackerOne 148 тыс. долларов за то, что они находили и сообщали о брешах в безопасности серверов. Минимальная сумма гонорара составляла 100 долларов за найденную уязвимость, однако сумму выплат могли увеличить в зависимости от серьезности ошибки.

Отметим, что услугами HackerOne помимо социальной сети «ВКонтакте» также пользуются компании Adobe, Dropbox, Snapchat, Twitter и Uber.

Геннадий Плющев
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