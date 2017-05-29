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Россия
Ураган вызвал сбой в движении транспорта в Москве

Ураган вызвал сбой в движении транспорта в Москве

18:25  29 Мая 2017
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Ураган вызвал сбой в движении транспорта в Москве

Москва, 29 мая. Сильный ураган в российской столице привел к тому, что городской транспорт работал перебоями.

Как передает корреспондент ФАН, движение электричек возобновилось, однако они прибывают с большим опозданием.

По данным телеканала «360», движение пригородных поездов на Белорусском, Горьковском, Киевском, Рижском и Ярославском направлениях Московской железной дороги (МЖД) было затруднено из-за того, что деревья упали на некоторые объекты инфраструктуры. К устранению проблем были привлечены спецбригады.

 

#москва #ураган
Алексей Громов
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