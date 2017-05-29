В Тольятти проводят уникальные операции на печени и поджелудочной железе

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Хирурги из Тольятти разработали и внедрили уникальную технологию проведения операций на печени, когда опухолевым процессом поражена вся середина органа. К ним приходят все, у кого, казалось бы, уже нет шансов — и врачи спасают им жизнь, воссоздав печень из не пораженных метастазами сегментов. Авторская методика разработана и для операций на поджелудочной железе. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Лечиться в Тольятти сегодня едут жители городов Самарской области, а также пациенты из ближайших регионов — Оренбургской, Ульяновской и Пензенской областей. Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полисам ОМС.

По словам Бахтияра Рахимова, главного хирурга Тольяттинской городской клинической больницы №5, профессора кафедры хирургии ИПО СамГМУ, члена мировой ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов, операции на печени очень сложны в техническом плане — особенно, когда опухолевым процессом поражена центральная часть органа.

«Недавно мы прооперировали женщину в возрасте 79 лет, у которой был рак толстой кишки с метастазами в печень. Толстую кишку ей удалили ранее. И теперь она повторно обратилась к онкологам по поводу метастазов в печени. Однако ей отказали из-за возраста. Операция тяжелая. А мы взялись», — рассказал корреспонденту ФАН Рахимов.

Как показало обследование, у пациентки была поражена вся центральная часть печени. И если убрать какую-то часть органа вместе с метастазами, то оставшиеся сегменты не справились бы с возложенными на печень задачами. Возникла бы печеночная недостаточность.

«Этой пациентке мы сделали уникальную операцию: удалив середину печени, мы воссоздали орган из оставшихся сегментов. Операция шла долго, несколько часов, но женщину мы спасли. Кроме того, желчные протоки мы сшили своим уникальным, авторским способом», — рассказал Бахтияр Рахимов.

Как пояснил хирург, в клинике разработана собственная технология наложения швов. В частности, она применяется при операциях на поджелудочной железе.

«Чаще всего к смерти пациента после таких операций приводит сильное кровотечение, возникшее из-за несостоятельности так называемого панкреато-кишечного анастамоза, а попросту говоря шва. Когда сшивают два органа — тонкую кишку и то, что осталось от поджелудочной железы после удаления опухоли, очень важно, чтобы эти два органа прижились. Мы разработали свою технологию сшивания и о том, что так делает кто-то кроме нас, мы пока не знаем. Это уникальная методика. Она дает меньше осложнений по сравнению со стандартными способами», — подчеркнул главный хирург.

Как объяснил Рахимов, на культю поджелудочной железы они накладывают специальный круговой шов, за который как за якорь подтягивают поджелудочную железу. В то же время в других клиниках применяют узловые швы.

«Это несложно в исполнении и очень эффективно. Круговой шов сдавливает поджелудочную железу равномерно на всем протяжении, не оставляя зазоров. Такой шов гораздо прочнее традиционного. Ведь кровотечение — это следствие того, что сок поджелудочной железы начинает поступать в окружающие ткани и «переваривать» крупные сосуды», — пояснил Рахимов.

По словам Бахтияра Рахимова, на данный момент уже поданы документы на получение свидетельства на это изобретение.