Аэропорты Москвы не приостанавливали работу из-за урагана

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Москва, 29 мая. Аэропорты Москвы продолжают работу, несмотря на усиление ветра до 30 м/с. Как стало известно Федеральному агентству новостей, во «Внуково» и «Шереметьево» ветер не боковой, а вдоль полосы.

В «Домодедово» на данный час работа также не приостанавливалась.

По последним данным, в результате мощнейшего урагана погибли восемь человек. Как сообщает Утро.ru, СК РФ подтвердил гибель шести человек, ведется проверка.