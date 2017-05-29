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Происшествия
Аэропорты Москвы не приостанавливали работу из-за урагана

Аэропорты Москвы не приостанавливали работу из-за урагана

18:02  29 Мая 2017
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Аэропорты Москвы не приостанавливали работу из-за урагана

Москва, 29 мая. Аэропорты Москвы продолжают работу, несмотря на усиление ветра до 30 м/с. Как стало известно Федеральному агентству новостей, во «Внуково» и «Шереметьево» ветер не боковой, а вдоль полосы.

В «Домодедово» на данный час работа также не приостанавливалась.

По последним данным, в результате мощнейшего урагана погибли восемь человек. Как сообщает Утро.ru, СК РФ подтвердил гибель шести человек, ведется проверка.

Катерина Михайлиди
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